Dalla Turchia, il Milan a gennaio farà un’offerta importante per riportare in Italia l'ex-viola Torreira

Il centrocampista uruguaiano alla sua prima stagione al Galatasaray potrebbe già fare ritorno in Italia approdando al Milan

Secondo quanto riporta la testata giornalistica turca fotoMac , il Milan starebbe pensando di riportare in italia l'ex giocatore della Fiorentina, Lucas Torreira attualmente in forza al Galatasaray. La società turca chiede 15 milioni di euro ma la società rossonera punta sulla volontà del club giallo-rosso di portare ad Instambul il difensore rossonero Ballo-Touré, già cercato nella passata finestra di mercato. Secondo quanto riportato dalla stessa testata il Milan a gennaio farà un'offerta alta per il centrocampista uruguaiano. Il suo contratto con il club turco è in scadenza nel 2026.

BUCCHIONI NON È D'ACCORDO CON BARONE

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