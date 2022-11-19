Bucchioni non d'accordo con Barone: "I problemi con il giocatore più forte non vanno messi in piazza"

Enzo Bucchioni ha commentato la vicenda Nico Gonzalez, tornato oggi a Firenze dopo l'infortunio che gli ha fatto perdere il mondiale

Enzo Bucchioni ha parlato e commentato le parole di Joe Barone prima di Milan-Fiorentina nei confronti di Nico Gonzalez, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Sbagliato fare queste dichiarazioni in pubblico, la comunicazione andava fatta in maniera diversa, i panni sporchi si lavano in casa, non puoi mettere in piazza i problemi con il tuo migliore giocatore, non andava fatta, il giocatore andava tutelato. Anche se avresti intenzioni di venderlo, parlare cosi non conviene perchè fai inserire i procuratori e chi vuole portartelo via, parole assolutamente sbagliate, bisognerebbe non andarci se non hai freddezza davanti ai microfoni

Ora bisogna capire cos'ha in testa il giocatore, se vuole restare o vuole andare via. Bisogna essere molto chiari e molto onesti, un po come fa Lotito con i suoi giocatori. Secondo me venderlo ora non ha senso compreso quello che lo hai pagato, non so oggi chi possa venire a comprare un giocatore che non gioca da maggio dello scorso anno. Adesso devi coccolarlo e devi puntare su di lui, io ci parlerei, è un ragazzo distrutto, va recuperato mentalmente senza pressioni in questi due mesi. Magari fai un patto con lui, fa questi due mesi alla grandissima e poi alla fine dell'anno va via"

LE PAROLE DI NICO GONZALEZ APPENA ATTERRATO A FIRENZE

https://www.labaroviola.com/parla-nico-gonzalez-penso-che-devo-continuare-con-la-fiorentina-vediamo-come-continuo/193128/