Piatek si schiera al fianco dell'Ucraina, e condivide la scelta della Polonia di non giocare contro la Russia
L'attaccante polacco della Fiorentina Piatek si è schierato al fianco dell'Ucraina e della decisione della sua Polonia di non giocare con la Russia
A cura di Redazione Labaroviola
26 febbraio 2022 13:33
Anche il bomber viola Krzysztof Piatek ha voluto condividere su Twitter il messaggio della Federcalcio polacca, schierandosi in sostegno del popolo ucraino e condannando la russia. Due cuori, uno giallo e uno azzurro per mostrare vicinanza al popolo ucraino in questo periodo storico veramente difficile
ANCHE SZCZESNY HA PARLATO DELLA SITUAZIONE UCRAINA
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