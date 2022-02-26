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Piatek si schiera al fianco dell'Ucraina, e condivide la scelta della Polonia di non giocare contro la Russia

L'attaccante polacco della Fiorentina Piatek si è schierato al fianco dell'Ucraina e della decisione della sua Polonia di non giocare con la Russia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 febbraio 2022 13:33
Piatek si schiera al fianco dell'Ucraina, e condivide la scelta della Polonia di non giocare contro la Russia -
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Piatek si schiera al fianco dell'Ucraina, e condivide la scelta della Polonia di non giocare contro la Russia

Anche il bomber viola Krzysztof Piatek ha voluto condividere su Twitter il messaggio della Federcalcio polacca, schierandosi in sostegno del popolo ucraino e condannando la russia. Due cuori, uno giallo e uno azzurro per mostrare vicinanza al popolo ucraino in questo periodo storico veramente difficile

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