Piatek si infortunia, sette punti di sutura all'altezza del tallone. Occasione per Cabral con l'Empoli?

L'attaccante della Fiorentina Piatek ha subito un infortunio in nazionale e rischia di stare fuori per qualche settimana

Krzysztof Piatek si è infortunato in nazionale. Una partita terminata con un gol ma anche con una vistosa ferita al piede, quella del Pistolero con la sua Polonia. Come riporta il giornalista polacco Krzysztof Stanowski, Piatek si è dovuto far mettere sette punti di sutura all’altezza del Tallone d’Achille rischiando così qualche settimana di stop. Sicuramente non giocherà la partita decisiva per il Mondiale contro la Svezia, riporta przegladsportowy.pl.

Nelle interviste post partita, all’attaccante colava sangue dalla caviglia dopo la ferita subita. L’infortunio c’è, ma i tempi non sono ancora certi: si potranno sapere con certezza solo dopo che sarà visitato dallo staff medico della Fiorentina. Al momento è a rischio per la partita del 3 aprile contro l’Empoli, per il resto si attendono i nuovi controlli a Firenze. Per Cabral potrebbe essere dunque un occasione per lanciarsi dopo aver giocato poche partite da titolare ed aver lavorato altre due settimana con la squadra. A riportarlo è SOSFANTA

IL MANIFESTO DELLA FIORENTINA

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