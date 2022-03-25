Dopo l'addio alla Fiorentina, Gattuso potrebbe diventare il nuovo ct dell'Italia al posto di Mancini

Gennaro Gattuso dopo il burrascoso addio alla Fiorentina potrebbe avere una grande occasione alla guida dell'Italia

Roberto Mancini, al termine della disfatta interna contro la Macedonia del Nord, non ha nascosto la propria delusione in conferenza stampa: "Se la vittoria dell’Europeo di luglio era stata la mia gioia più bella a livello professionale, questa è sicuramente la principale delusione. Sono successe cose incredibili, non avremmo dovuto neanche essere qui ai playoff. Abbiamo dominato, fatto di tutto per cercare di vincere, non si può neanche parlare del match".

Roberto Mancini ha messo in dubbio il suo futuro: "Vedremo, è difficile parlare ora delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Bisogna far passare un po’ di tempo, perché la delusione è grandissima. Questa squadra per me può avere un grande futuro".

Nessuno, al momento, ha intenzione di cacciare Mancini. Sarà l'attuale ct a decidere e al momento ci sta pensando. Ma qualora l'allenatore optasse per l'addio, Gravina sarebbe costretto a scegliere un nuovo mister. Tra i possibili sostituti di Mancini c'è Cannavaro, ma non solo. Gennaro Gattuso è un allenatore che gode della stima del presidente della FIGC e, attualmente, non ha vincoli contrattuali. Potrebbe essere Ringhio l'uomo giusto per dare la scossa all'Italia? Lo riporta AreaNapoli

INFORTUNIO PER PIATEK IN NAZIONALE

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