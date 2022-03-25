Il manifesto della Fiorentina: "Siamo la bellezza e il rinascimento. Siamo viola, colore che esalta la forza"

In occasione della presentazione del nuovo logo, la Fiorentina ha presentato anche il suo manifesto e il suo credo

La Fiorentina insieme al nuovo stemma ha pubblicato anche un lungo testo che sembra una sorta di manifesto. Questo il testo del manifesto:

“Unici da sempre, come il nostro calcio. Siamo ostinati, ribelli, fieri padroni del nostro destino. Immersi nelle meraviglie della nostra Firenze, portiamo la bellezza in cui siamo nati nel gioco della nostra vita. Sempre aperti alle sfide, sempre fedeli alle nostre origini. Siamo il brivido di ogni partita, l’emozione della lotta, il fiato sospeso prima del gol. Amiamo il calcio, quello vero, da sempre. La sua bellezza, il suo rinascimento. Siamo i Viola, il colore che tinge le nostre sfide, il colore che esalta la nostra forza. Unici come solo noi sappiamo essere. 'Play to be different'“.

LA FIORENTINA PRESENTA IL NUOVO LOGO

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