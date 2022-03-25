PRESENTATO IL NUOVO LOGO DELLA FIORENTINA, BARONE: "IDENTITA' UNICA NEL MONDO"

La Fiorentina questa mattina ha svelato il nuovo logo, tanto viola e un nuovo giglio come quello degli anni 50

La Fiorentina ha presentato il nuovo logo, sparisce il rombo e la scritta ACF. Sulle maglie ci sarà la scritta Fiorentina. Ecco le immagini dallo stadio Franchi

LE PAROLE DI JOE BARONE

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-presenta-il-nuovo-logo-joe-barone-questidea-nasce-da-quando-siamo-arrivati/170072/