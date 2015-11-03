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Notizie Nuovo Logo Fiorentina

Antognoni critico: "Il giglio del nuovo stemma è piccolo, sono più legato a stemmi tradizionali"

26 marzo 2022 12:20

Orzan cambia idea: "Il nuovo logo della Fiorentina non mi piace, questo è falsato. Meglio morbido"

26 marzo 2022 12:10

PRESENTATO IL NUOVO LOGO DELLA FIORENTINA, BARONE: "IDENTITA' UNICA NEL MONDO"

25 marzo 2022 11:04

La Fiorentina fa intravedere il nuovo logo sui social, sarà svelato nelle prossime settimane

24 marzo 2022 20:17

La FIGC ha un nuovo logo, lo ha disegnato Lapo Elkann, cugino del presidente della Juventus

04 ottobre 2021 21:39

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