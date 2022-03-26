Antognoni critico: "Il giglio del nuovo stemma è piccolo, sono più legato a stemmi tradizionali"

Quella di ieri è stata una giornata storica per la Fiorentina con la presentazione del nuovo stemma, ne ha parlato anche Giancarlo Antognoni

La bandiera viola Giancarlo Antognoni ha espresso il suo parere per il nuovo stemma della Fiorentina, le sue parole a La Nazione

«Conosciamo Firenze, le novità hanno sempre bisogno di tempo e sono sempre oggetto di critica. Ho sentito di tutto, c’è a chi piace e a chi no, è normale. Personalmente non lo trovo brutto, ma credo che il giglio sia troppo piccolo. Mi piace il fatto che sia una sorta di unione tra i gigli del passato e quelli recenti, ma diciamo che sono legato a stemmi più tradizionali»

ADANI PARLA DI BATISTUTA

https://www.labaroviola.com/adani-ricorda-batistuta-calciava-a-fine-allenamento-fino-a-quando-il-piede-non-gli-faceva-male/170195/