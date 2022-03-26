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Antognoni critico: "Il giglio del nuovo stemma è piccolo, sono più legato a stemmi tradizionali"

Quella di ieri è stata una giornata storica per la Fiorentina con la presentazione del nuovo stemma, ne ha parlato anche Giancarlo Antognoni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 marzo 2022 12:20
Antognoni critico: "Il giglio del nuovo stemma è piccolo, sono più legato a stemmi tradizionali" -
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Antognoni critico: "Il giglio del nuovo stemma è piccolo, sono più legato a stemmi tradizionali"

La bandiera viola Giancarlo Antognoni ha espresso il suo parere per il nuovo stemma della Fiorentina, le sue parole a La Nazione

«Conosciamo Firenze, le novità hanno sempre bisogno di tempo e sono sempre oggetto di critica. Ho sentito di tutto, c’è a chi piace e a chi no, è normale. Personalmente non lo trovo brutto, ma credo che il giglio sia troppo piccolo. Mi piace il fatto che sia una sorta di unione tra i gigli del passato e quelli recenti, ma diciamo che sono legato a stemmi più tradizionali»

ADANI PARLA DI BATISTUTA

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