La FIGC ha un nuovo logo, lo ha disegnato Lapo Elkann, cugino del presidente della Juventus

Questo lunedì la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha presentato il nuovo logo istituzionale. È stato disegnato da Italia Independent, l’agenzia creativa di cui Lapo Elkann è il presidente.

La forma circolare richiama la forma del pallone. Presenti sia il tricolore italiano che la scritta FIGC al centro. In alto le quattro stelle delle quattro vittorie ‘mondiali’.

Con questo nuovo logo, che si inserisce nella filosofia di rinnovamento fortemente voluta dal presidente Gravina, anche la federazione italiana quindi ha deciso di fare come le federazioni del Belgio, della Francia, della Germania e della Spagna (solo per citarne alcune) che hanno voluto distinguere il logo delle rispettive nazionali con quello delle federazioni.

Queste le parole del presidente della FIGC Gravina, presente all’evento Garage Italia di Milano, dov’è stato presentato il nuovo logo: “La Nazionale vittoriosa sul campo ha una grande squadra che la supporta fuori dal terreno di gioco, contraddistinta dalla stessa passione e dalla medesima professionalità con cui gli Azzurri hanno affrontato le gare dell’Europeo. Oggi diamo a questo team straordinario, e a tutta l’organizzazione federale, un simbolo nuovo in cui riconoscersi, che muove dalla nostra tradizione per proiettare la Federcalcio verso le sfide del futuro“.

Gravina ha poi aggiunto: “Lavoriamo ogni giorno per una FIGC sempre più moderna, integrata, responsabile e attenta alle esigenze di tutti gli stakeholders, siamo coscienti che lo sviluppo del calcio passi anche attraverso una crescita culturale e valoriale che stiamo promuovendo in tutti i settori del nostro mondo. Desidero ringraziare Lapo Elkann e Independent Ideas per aver interpretato al meglio le motivazioni che contraddistinguono il nostro lavoro“. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

