Orzan cambia idea: "Il nuovo logo della Fiorentina non mi piace, questo è falsato. Meglio morbido"

Alberto Orzan è stato il grande ospite dell'evento organizzato dalla Fiorentina per il nuovo stemma, questo il suo parere a La Nazione

Alberto Orzan, giocatore della Fiorentina che ha vinto lo scudetto con la squadra viola, è stato il grande ospite dell'evento del nuovo stemma della Fiorentina, ma contrariamente a quanto detto ieri a margine dell'evento, sembra aver cambiato idea, queste le sue parole alla Nazione e il suo parere sul nuovo stemma:

«Il giglio è il logo di Firenze e della Fiorentina – racconta Alberto Orzan -. Non dimentichiamoci che prima di tutto è un fiore, e in quanto tale deve avere curve, linee morbide e sinuose. Sicuramente il nuovo logo è moderno, bello e sono certo che sia appropriato per quello che la società vuole fare. Ma non mi piace. Deve essere morbido, questo è falsato».

LA FIORENTINA IN SOCCORSO DEL CALCIO ITALIANO

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