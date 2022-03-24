La Fiorentina fa intravedere il nuovo logo sui social, sarà svelato nelle prossime settimane

Un cambiamento epocale per la Fiorentina, il logo sarà cambiato. La società ha mostrato alcuni dettagli e indizi

La Fiorentina si prepara a cambiare logo, la società viola ha fatto intravedere il nuovo stemma sia tra le vie di Firenze con alcuni cartelloni pubblicitari e adesso ha pubblicato un'immagine anche sui social dove si vede il nuovo giglio stilizzato, in basso ci sarà anche la V di Viola, come annunciato anche dallo stesso Joe Barone. Esattamente come mostrato nell'immagine mostrata dalla Fiorentina, la forma sarà quella di un quadrato con base su un angolo. Insomma, sempre più vicini al cambiamento, che sarà ufficializzato nelle prossime settimane dal club viola

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