La Fiorentina presenta il nuovo logo, Joe Barone: "Quest'idea nasce da quando siamo arrivati"

Il direttore generale viola Joe Barone ha parlato nell'evento di presentazione del nuovo logo della Fiorentina

Questa mattina la Fiorentina svelerà il nuovo logo, dallo stadio Artemio Franchi ha parlato il direttore generale viola Joe Barone, le sue parole:

"Quando siamo arrivati Commisso ha creduto nella bellezza della città, oggi presentiamo la nostra nuova immagine grafica. Stiamo passando un momento delicato nel sociale, in questo momento la Fiorentina ricorda il passato, il presente ed il futuro. Commisso crede in questa città. Un investimento sul Viola Park, sul nuovo Franchi. Il nuovo logo nasce da quando siamo arrivati, il Viola Park è il futuro della Fiorentina, gli investimenti fatti sono importanti per i lavori che si fanno. La parola ACF legalmente non significa associazione calcio Fiorentina, nel nuovo logo non ci sarà ma questo non scompare dal sito e dal nostro lavoro. Abbiamo registrato tanti marchi del passato, era importante dare un ordine al nuovo mondo, un mondo digitale e molto veloce, rispettando i valori, la città e la Fiorentina"

LA PREVISIONE DI MARIO SCONCERTI

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