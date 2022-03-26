Dalla Polonia, Piatek non rientra a Firenze: "Lotta contro il tempo: vuole esserci contro la Svezia"

Krzysztof Piątek non farà rientro a Firenze. Proverà ad esserci contro la Svezia nella finale dei playoff

Jakub Kwiatkowski, portavoce della Nazionale polacca, ha fatto il punto sulla situazione legata ai calciatori infortunati in vista degli spareggi contro la Svezia parlando del bomber della Fiorentina Krzysztof Piątek. Di seguito le sue parole: "Piatek lotta contro il tempo continua. Lo stesso giocatore è determinato a giocare contro la Svezia". Quindi Firenze dovrà attendere ancora il suo Pistolero che rimarrà con la Polonia per provare ad esserci nella finale dei playoff, pur non essendo certo di poterla giocare.

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