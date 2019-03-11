Zurkowski alla prima convocazione in Nazionale A polacca. Appuntamento il 21 Marzo nelle gare verso EURO 2020..

Prima chiamata nella nazionale maggiore polacca per il neo-acquisto viola ora in prestito al Gornik Zabrze, Szymon Zurkowski, nella nazionale maggiore della Polonia. La squadra di Jerzy Brzęczek, sfid...

Prima chiamata nella nazionale maggiore polacca per il neo-acquisto viola ora in prestito al Gornik Zabrze, Szymon Zurkowski, nella nazionale maggiore della Polonia. La squadra di Jerzy Brzęczek, sfiderà l'Austria e la Lettonia per le qualificazioni europee. Bartlomiej Dragowski, ora in prestito all'Empoli è stato convocato invece, per la Polonia under 21 che incontrerà in amichevole Inghilterra e Serbia.

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