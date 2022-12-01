L'Argentina domina la Polonia, poi il 'biscotto'. Messi alla panchina: "Non vogliono più gol o sono eliminati"

Nessun problema per l'Argentina nella sfida vinta per 2-0 contro la Polonia. La Seleccion ha dominato dal 1' all'ultimo minuto una Polonia mai in gara. Dopo il gol del 2-0 firmato dal rimpianto viola,...

Nessun problema per l'Argentina nella sfida vinta per 2-0 contro la Polonia. La Seleccion ha dominato dal 1' all'ultimo minuto una Polonia mai in gara. Dopo il gol del 2-0 firmato dal rimpianto viola, Julian Alvarez, la partita si spenge lentemante. I polacchi, forti della differenza reti sul Messico, smettono di giocare e pensano solo a non prendere gol e cartellini gialli. E qui il particolare che tanto farà discutere il Messico. Messi si avvicina alla panchina Albiceleste per parlare con il ct Scaloni: “Non vogliono più gol, non vogliono più gol. Se facciamo un gol in più, sono esclusi”. L'Albiceleste rallenta sempre di più con il passare dei minuti e la partita termina 2-0, con Polonia e Argentina che volano agli ottavi di finale. Biscotto o strategia per risparmiare le forze? Resta il fatto che quest'episodio non passerà inosservato in Messico...

DUNCAN, CASTROVILLI E MANDRAGORA NON PRESENTI AD AREZZO. PER IL NUMERO DIECI RIENTRO GRADUALE

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