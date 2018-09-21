Dragowski conquista anche la Polonia, il portiere convocato con la nazionale under 21
L'allenatore della nazionale polacca Under 21 Czesław Michniewicz ha diramato la lista dei convocati per le partite di qualificazione al Campionato Europeo U21 2019. Tra i nomi presenti c'è anche quel...
A cura di Redazione Labaroviola
21 settembre 2018 11:27
L'allenatore della nazionale polacca Under 21 Czesław Michniewicz ha diramato la lista dei convocati per le partite di qualificazione al Campionato Europeo U21 2019. Tra i nomi presenti c'è anche quello del portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski. La Polonia giocherà con la Danimarca ad Aalborg il 12 ottobre alle 18, e con la Georgiail 14 ottobre alle 18:00 a Gdynia.
Fonte: pzpn.pl