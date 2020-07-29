CorSport, Bielsa, Silvinho, Labbadia, Marcelino è il preferito per la panchina della Fiorentina

Tante idee di Commisso per la panchina viola

Le idee di Commisso per la panchina della Fiorentina sono tante ma ancora nessuna scelta. Il duo Barone-Pradè in questi mesi ha proposto al presidente viola diverse soluzioni. I nomi sulla lista hanno un richiamo internazionale, Marcelo Bielsa ex vice di mister Mancini, Silvinho, Bruno Labbadia dell'Hertha e Marcelino ex Valencia e non solo, grande conoscitore della Liga. Un uomo carismatico. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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