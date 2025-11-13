Maxime Lopez: “Bielsa? Non credo fosse un grande estimatore del mio stile di gioco”

Allenatore dell’Olympique Marsiglia tra il 2014 e il 2015, Marcelo Bielsa ha lasciato un ricordo indelebile tra i tifosi del Vélodrome. Ma non per tutti. Maxime Lopez, ex centrocampista della Fiorentina, oggi al Paris FC, ha raccontato la sua esperienza con l’allenatore argentino a Canal+. E le sue parole non sono certo tenere: “Non conservo un buon ricordo di quella persona. Quando l’ho conosciuto avevo 16 anni e credo che non fosse un grande estimatore del mio stile di gioco”, ha spiegato Lopez. “Forse all’epoca non ero abbastanza tecnico. Mi sono allenato pochissimo con la prima squadra“.

Il centrocampista, cresciuto nel vivaio dell’OM, ricorda quell’esperienza come un momento di crescita, ma anche di grande delusione: “Era un grandissimo allenatore, ma con me non c’è mai stato feeling. Avevo appena firmato il mio primo contratto da professionista e pensavo di poter subito giocare con la squadra, ma non è andata così. È stata comunque una lezione utile per il futuro“.

Il dettaglio più sorprendente del suo racconto riguarda il comportamento di Bielsa: “Sinceramente, non so nemmeno se mi abbia mai salutato. Stringermi la mano? Penso di no. Zero interazione“. Parole forti, che mostrano l’altro lato del Loco, spesso idolatrato per le sue idee rivoluzionarie e la sua intensità, ma anche noto per la sua distanza emotiva con i giocatori più giovani. Per Lopez, quell’esperienza con Bielsa resterà un capitolo difficile, ma formativo, della sua carriera.

