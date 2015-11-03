Notizie Paris Fc Fiorentina

Ikonè show in Ligue1: Doppietta decisiva, poi esce per infortunio. Paris FC travolge il Monaco 4-1
10 aprile 2026 22:26
Fabrizio Romano: "Diego Coppola sarà un nuovo difensore del Paris FC. Ceduto in prestito dal Brighton"
28 gennaio 2026 16:28
Moretto rivela: "Il Paris FC spinge per Coppola, si cerca di superare la concorrenza viola"
22 gennaio 2026 18:02
Moretto annuncia: "Dzeko ha raggiunto un accordo sia con il Paris FC che con lo Schalke 04, deciderà oggi dove andare"
20 gennaio 2026 13:10
Il Corriere Fiorentino riporta: "Richardson piace in Turchia, su di lui ci sono sempre Nizza e Paris FC"
16 gennaio 2026 14:22
Un lampo di Jorko Ikone decide il derby di Parigi in coppa di Francia ed elimina il PSG
12 gennaio 2026 23:38
Ikoné torna in Ligue 1 ma delude anche lì: solo 125 minuti giocati e mai da titolare
04 dicembre 2025 23:49
Maxime Lopez: "Bielsa? Non credo fosse un grande estimatore del mio stile di gioco"
13 novembre 2025 22:40
Deludente a Firenze, panchinaro in Ligue 1: Ikoné non trova spazio nemmeno in una neopromossa
16 ottobre 2025 22:53
Ikoné, è ufficiale il passaggio al Paris FC. Maxime Lopez gli dà il benvenuto sui social
01 settembre 2025 22:20
Paris FC, Ferracci: "Non so se Ikoné voglia venire. Riceviamo richieste un po' strane, valutiamo opzioni"
21 gennaio 2025 16:42
Dalla Francia: anche il Paris FC sulle tracce di Ikoné. La Fiorentina fissa il prezzo: 8 milioni di euro
14 gennaio 2025 15:30
Dalla Francia, la Fiorentina interessata a Boune, terzino destro del Paris FC classe 2002
21 dicembre 2021 21:29
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