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Notizie Paris Fc Fiorentina

Ikonè show in Ligue1: Doppietta decisiva, poi esce per infortunio. Paris FC travolge il Monaco 4-1

10 aprile 2026 22:26

Fabrizio Romano: "Diego Coppola sarà un nuovo difensore del Paris FC. Ceduto in prestito dal Brighton"

28 gennaio 2026 16:28

Moretto rivela: "Il Paris FC spinge per Coppola, si cerca di superare la concorrenza viola"

22 gennaio 2026 18:02

Moretto annuncia: "Dzeko ha raggiunto un accordo sia con il Paris FC che con lo Schalke 04, deciderà oggi dove andare"

20 gennaio 2026 13:10

Il Corriere Fiorentino riporta: "Richardson piace in Turchia, su di lui ci sono sempre Nizza e Paris FC"

16 gennaio 2026 14:22

Un lampo di Jorko Ikone decide il derby di Parigi in coppa di Francia ed elimina il PSG

12 gennaio 2026 23:38

Ikoné torna in Ligue 1 ma delude anche lì: solo 125 minuti giocati e mai da titolare

04 dicembre 2025 23:49

Maxime Lopez: "Bielsa? Non credo fosse un grande estimatore del mio stile di gioco"

13 novembre 2025 22:40

Deludente a Firenze, panchinaro in Ligue 1: Ikoné non trova spazio nemmeno in una neopromossa

16 ottobre 2025 22:53

Ikoné, è ufficiale il passaggio al Paris FC. Maxime Lopez gli dà il benvenuto sui social

01 settembre 2025 22:20

Paris FC, Ferracci: "Non so se Ikoné voglia venire. Riceviamo richieste un po' strane, valutiamo opzioni"

21 gennaio 2025 16:42

Dalla Francia: anche il Paris FC sulle tracce di Ikoné. La Fiorentina fissa il prezzo: 8 milioni di euro

14 gennaio 2025 15:30

Dalla Francia, la Fiorentina interessata a Boune, terzino destro del Paris FC classe 2002

21 dicembre 2021 21:29

Mercato, la Fiorentina insieme al Liverpool vorrebbe prendere l'attaccante Wamangituka del Paris Fc

08 aprile 2019 16:30

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