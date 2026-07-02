Il Corriere dello Sport riporta: "La Fiorentina attende la risposta di Koleosho, a breve può cambiare obbiettivo"

L'esterno azzurro non ha ancora dato certezza sul suo futuro

L'interesse della Fiorentina per Luca Koleosho è ormai di dominio pubblico, ma l'operazione ha subìto una brusca frenata proprio quando il traguardo sembrava a un passo. L'esterno italo-americano era balzato immediatamente in cima alle preferenze del club viola per rinforzare le corsie offensive, tanto da trovare rapidamente un principio di accordo con il Burnley, che si era detto favorevole al trasferimento.

A bloccare l'affare, tuttavia, è la titubanza dello stesso calciatore. Il definitivo via libera del classe 2004 non è ancora arrivato e i tempi si stanno dilatando oltre il previsto. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport-Stadio, la dirigenza toscana non è intenzionata a concedere altro tempo indeterminato: per questo motivo, Fabio Paratici ha già iniziato a vagliare le prime alternative. Sullo sfondo resta vigile il Paris FC, formazione in cui l'ala ha militato a titolo temporaneo nell'ultimo semestre e che sta provando a inserirsi nuovamente nella corsa al giocatore.

Di fronte a questo stallo, la Fiorentina è pronta a virare su altri profili. Sebbene la pista Koleosho non sia del tutto tramontata e un esito positivo resti ancora teoricamente possibile, la pazienza dei vertici viola ha un limite preciso, dettato dalla necessità di tutelare le strategie di mercato del club.