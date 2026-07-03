Moretto rivela: Koleosho è vicinissimo a vestire la maglia della Fiorentina. Accordo in via di definizione
Secondo l'esperto di mercato Matteo Moretto, la Fiorentina è vicinissima all'acquisto di Luka Koleosho, l'affare potrebbe chiudersi già dalle prossime ore
A cura di Redazione Labaroviola
03 luglio 2026 18:19
L'attuale giocatore del Burnley che nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Paris Fc, è vicinissimo alla Fiorentina, così come rivelato negli ultimi minuti da Matteo Moretto, nei suoi canali social.
L'esterno italo americano ha aperto al trasferimento e l'affare potrebbe chiudersi nelle prossime ore.