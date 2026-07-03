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Moretto rivela: Koleosho è vicinissimo a vestire la maglia della Fiorentina. Accordo in via di definizione

Secondo l'esperto di mercato Matteo Moretto, la Fiorentina è vicinissima all'acquisto di Luka Koleosho, l'affare potrebbe chiudersi già dalle prossime ore

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 luglio 2026 18:19
Moretto rivela: Koleosho è vicinissimo a vestire la maglia della Fiorentina. Accordo in via di definizione -
Acf Fiorentina
Paris Fc
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L'attuale giocatore del Burnley che nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Paris Fc, è vicinissimo alla Fiorentina, così come rivelato negli ultimi minuti da Matteo Moretto, nei suoi canali social.

L'esterno italo americano ha aperto al trasferimento e l'affare potrebbe chiudersi nelle prossime ore.

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