Un lampo di Jorko Ikone decide il derby di Parigi in coppa di Francia ed elimina il PSG

Incredibile, ma vero. Il Paris Fc batte il Psg al Parco dei Principi, si aggiudica il derby valevole per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia e passa al turno successivo, eliminando gli uomini di Luis Enrique. A decidere la sfida è una rete realizzata dall’ex attaccante di Fiorentina e Como Ikonè, al 74′.

Per Luis Enrique si tratta di un ko pesante. Il Paris Saint Germain, che aveva vinto le ultime due edizioni del torneo, ha sfiorato il gol nel primo tempo con Goncalo Ramos (che trova una risposta super del portiere) e con Kvaratskhelia, che in pieno recupero impegna il portiere avversario Nkambadio. Ad un quarto d’ora dal termine (dopo due occasioni fallite da Barcola e Dembelé) arriva il gol vittoria di Ikonè, che sfrutta un assist di Kebbal e batte Chevalier. Il Psg si getta all’attacco e sfiora il pareggio con Zaire-Emery, che colpisce la traversa. Al 97′ l’ultima chance: Vitinha calcia con potenza, trovando la risposta miracolosa del portiere avversario come riporta Il Corriere dello Sport.