Il Corriere Fiorentino riporta: “Richardson piace in Turchia, su di lui ci sono sempre Nizza e Paris FC”

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il centrocampista viola Amir Richardson piace molto anche in Turchia oltre ai soliti interessamenti francesi del Nizza e del Paris FC che non sono ancora tramontati. Il giocatore è ormai un esubero dopo l’intervista non concordata in cui diceva di voler lasciare Firenze con direzione Nizza più gradita rispetto alle altre, ma per lui la situazione si è bloccata senza nuovi aggiornamenti. Un altro esubero da piazzare é Kouamé che piace alla Sampdoria seppur sia una trattativa complessa.