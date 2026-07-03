La Nazione riporta: "Koleosho aspetta il Paris FC, non ha ancora accettato la proposta viola"
L'esterno azzurro vuol vedere le possibilità che gli può offrire il club parigino
L'obiettivo principale del mercato della Fiorentina è fornire gli elementi giusti per far decollare il 4-3-3 di Fabio Grosso, dato che, come sottolinea La Nazione, saranno proprio gli esterni d'attacco a determinare le sorti della prossima stagione. La dirigenza ha puntato inizialmente su Koleosho, un profilo giovane, di talento e perfettamente coerente con il nuovo corso tecnico guidato da Paratici. Da circa due settimane il Burnley si è mostrato aperto alla cessione per una cifra pari a dieci milioni di euro più due di bonus, una valutazione considerata corretta dai viola. L'affare ha però subito un rallentamento a causa dei dubbi del calciatore italo-americano, attratto da un'offerta economicamente più vantaggiosa presentata dal Paris Fc, società in cui ha militato in prestito nell'ultimo campionato. Questa situazione ha spinto l'attaccante a prendere tempo, aprendo una fase di stallo dai tempi imprevedibili: il giocatore potrebbe sciogliere le riserve da un momento all'altro, ma non è escluso che i vertici viola decidano di interrompere bruscamente i contatti, ormai spazientiti dal continuo rinvio.