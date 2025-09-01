Ikoné, è ufficiale il passaggio al Paris FC. Maxime Lopez gli dà il benvenuto sui social

L'esterno francese ritrova Maxime Lopez e firma fino al 2027: l’ex viola saluta Firenze e punta al rilancio in Ligue 1

L’ex Lille Jonathan Ikonè ha salutato la Fiorentina e si è trasferito al Paris FC, club che milita in Ligue 1 e per il quale ha firmato un contratto fino al 2027. Di seguito il comunicato della società gigliata: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jonathan Ikoné al Paris F.C.”L’esterno offensivo lascia la Fiorentina e approda ai parigini, dove ritrova un volto familiare. Ad accoglierlo c’è Maxime Lopez, suo ex compagno in maglia viola, con cui ha condiviso il campo e lo spogliatoio a Firenze. Il regista cresciuto nell’OM ha voluto dare il benvenuto all’amico con un post su Instagram, pubblicando una foto che li ritrae insieme con la maglia della Fiorentina. Per Ikoné si tratta di un ritorno nella capitale, anche se con una maglia diversa rispetto al passato al PSG. Ora, con il Paris FC, l’obiettivo è rilanciarsi e consolidare i parigini nella massima serie.