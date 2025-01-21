Paris FC, Ferracci: "Non so se Ikoné voglia venire. Riceviamo richieste un po' strane, valutiamo opzioni"

Al momento stiamo valutando diverse opzioni e faremo la scelta giusta al momento opportuno

Il futuro di Jonathan Ikoné a Firenze è ancora in dubbio, sembrerebbe infatti che l'esterno francese sia pronto a lasciare la Fiorentina per iniziare una nuova avventura. Il Paris FC, club della seconda divisione francese, che ambisce alla promozione in Ligue 1, ha dimostrato interesse per Jorko, e adesso spera che possa essere lui il prossimo rinforzo per il reparto offensivo.

Il presidente Marc Ferracci, intervistato da After Foot, si è espresso così in merito alle voci di mercato: "Non so se Ikoné sia realmente interessato a venire qui. Al momento stiamo valutando diverse opzioni e faremo la scelta giusta al momento opportuno. È importante non affrettarsi, soprattutto durante il mercato, quando tutto sembra prendere direzioni diverse. Riceviamo proposte che talvolta sono un po' strane, quindi selezioniamo con attenzione e lavoriamo duramente. A volte ci sembra di trovarci davanti alla caverna di Ali Baba, con agenti e giocatori che ci propongono di tutto. C'è sicuramente un lato positivo, con gli sponsor che arrivano spontaneamente, ma anche un lato negativo, rappresentato dalla crescente pressione sui costi. Con la famiglia Arnault e Red Bull, cerco di mantenere la calma."

Pedullà: “Fiorentina offre 10 più bonus per Man. Nuovo tentativo Empoli per Kouamé. Biraghi può restare”

https://www.labaroviola.com/pedulla-fiorentina-offre-10-piu-bonus-per-man-nuovo-tentativo-empoli-per-kouame-biraghi-puo-restare/285711/