Dalla Francia: anche il Paris FC sulle tracce di Ikoné. La Fiorentina fissa il prezzo: 8 milioni di euro

Si scalda il mercato per Jonathan Ikoné. Dopo quanto raccontato in mattinata da Alfredo Pedullà con l'offerta del Chicago, arrivano nuovi rumors dalla Francia. Secondo Footmercato.net, anche il Paris...

Si scalda il mercato per Jonathan Ikoné. Dopo quanto raccontato in mattinata da Alfredo Pedullà con l'offerta del Chicago, arrivano nuovi rumors dalla Francia. Secondo Footmercato.net, anche il Paris FC ha messo nel mirino l’esterno della Fiorentina. Il club viola ha fissato il prezzo del classe 1998 a 8 milioni. Sul francese si registrano interessamenti anche da Qatar e Arabia Saudita.

PEDULLÀ: “FIORENTINA SÌ AL CHICAGO, DECIDE IKONÉ. SANABRIA PUÒ ARRIVARE, PALLA A KOUAMÈ. HENRIQUE? NON FACILE”

https://www.labaroviola.com/pedulla-fiorentina-si-al-chicago-decide-ikone-sanabria-puo-arrivare-palla-a-kouame-henrique-non-facile/284655/