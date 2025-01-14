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Dalla Francia: anche il Paris FC sulle tracce di Ikoné. La Fiorentina fissa il prezzo: 8 milioni di euro

Si scalda il mercato per Jonathan Ikoné. Dopo quanto raccontato in mattinata da Alfredo Pedullà con l'offerta del Chicago, arrivano nuovi rumors dalla Francia. Secondo Footmercato.net, anche il Paris...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 gennaio 2025 15:30
Dalla Francia: anche il Paris FC sulle tracce di Ikoné. La Fiorentina fissa il prezzo: 8 milioni di euro - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Si scalda il mercato per Jonathan Ikoné. Dopo quanto raccontato in mattinata da Alfredo Pedullà con l'offerta del Chicago, arrivano nuovi rumors dalla Francia. Secondo Footmercato.net, anche il Paris FC ha messo nel mirino l’esterno della Fiorentina. Il club viola ha fissato il prezzo del classe 1998 a 8 milioni. Sul francese si registrano interessamenti anche da Qatar e Arabia Saudita.

PEDULLÀ: “FIORENTINA SÌ AL CHICAGO, DECIDE IKONÉ. SANABRIA PUÒ ARRIVARE, PALLA A KOUAMÈ. HENRIQUE? NON FACILE”

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