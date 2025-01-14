Pedullà: "Fiorentina sì al Chicago, decide Ikoné. Sanabria può arrivare, palla a Kouamè. Henrique? Non facile"

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguit...

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

PRADE-PALLADINO "Sono parole giuste, di delusione e non di presunzione. Mi sembra una giusta interpretazione che Palladino avrebbe dovuto bypassare sulla risposta. È un allenatore giovane ed emergente, ma sulla comunicazione deve migliorare. Quando perdi una partita come ieri, se perdi devi ammettere gli errori e dire che sei stato il responsabile. Punto. Si capiva dopo dieci minuti che l'atteggiamento non era giusto. Doveva dire che era colpa sua, basta. Anche se non lo era, deve dirlo. Non mettiamo in mezzo Bove, non c'entra nulla. È una cosa finita, non voglio fare un parallelo con la situazione della Fiorentina di Pioli. Ci ha fatto vivere ore difficili, ma ora è una situazione chiusa. È passata una vita, la squadra ha perso fame, non lotta come prima. A livello di comunicazione, Palladino sembra tornato quello di inizio anno quando ha rischiato anche il posto".

IKONE "Offerta pesante, ma non so quantificare l'offerta per il cartellino. Se la Fiorentina ha aperto, è una cifra pesante. Setto-otto giorni fa, Bologna e Como hanno chiesto Ikonè, offrendo un'operazione in prestito con diritto che la Fiorentina ha respinto. Se la Fiorentina avesse voluto darlo così, lo avrebbe già dato da tempo. Ieri c'è stato anche un qualcosa dalla Francia, poi è arrivata l'offerta dalla MLS. È un'offerta importante, sia per lui che per la Fiorentina. Il club viola ha aperto, palla al calciatore. Quanto sarebbe l'ingaggio? Lo farebbero stare bene. Bisogna vedere se ha voglia di fare un'esperienza di quel tipo. La Fiorentina ha aperto, palla a lui".

SANABRIA-KOUAME "A livello di ingaggio sono più o meno uguali. La Fiorentina è interessata, così come il Torino. Ci sono stati dei primi contatti proficui. Per me il Torino per Kouamè sarebbe la destinazione migliore, andrebbe a giocare, coprirebbe più ruoli e prenderebbe il posto dell'infortunato Zapata. La Fiorentina cerca un vice Kean, ha avallato Sanabria che credo abbia detto sì al trasferimento. Do un retroscena: Vanoli disse che Sanabria. Morale della favola. È la quarta sessione di mercato in cui Sanabria non è intoccabile. Vediamo, l'impalcatura è stato montato da entrambe le società, adesso devono accettare tutti i protagonisti di questa trattativa per arrivare alla fumata definitiva".

MAN "Sono vere le voci, è in scadenza nel 2027 con il Parma. Ma per la Fiorentina non lo valuta 15 milioni, al contrario per il club emiliano".

LUIZ HENRIQUE "La Fiorentina non è fuori dai giochi, ma non è una situazione semplice. La Fiorentina si spingerebbe sui 20 milioni solo per lui. Ogni giorno che passa che non ti porta a un'apertura ulteriore, è un giorno passo. Siamo a metà a gennaio, ci stanno ancora lavorando, non escludo che ci siano summit e incontri nelle prossime ore. Ma siamo all'interno di un acquario tra intermediari, concorrenza e agenti".

SOULÉ "La Roma ha speso 30 milioni. La Roma può darlo in prestito, così come ha fatto con Le Fee al Sunderland in prestito con obbligo di ricatto in caso di promozione. Lavoriamo su questa traccia, vediamo se arriveranno altri nomi".

BIRAGHI "Sono tutte situazioni da seguire".

COMO "Per Ikoné e Parisi non ha fatto quello che ha fatto con Caqueret. Trattano all'estero in un modo, con le italiane in un altro modo. Dobbiamo vedere, ci sono stati contatti ma non hanno voluto affondare".

PABLO MARÍ "È in scadenza, ha già un accordo con la Fiorentina fino al 2026. Ma vediamo, qualcosa è cambiato. Il Monza ne ha 10-12 in scadenza di contratto, la Fiorentina non vuole entrarci, se la devono gestire loro. Il club viola non si sta strappando i capelli, la teniamo aperta. Ma decide il Monza. Dopo la vittoria di ieri i tempi si allungano, ma vedremo".

FAGIOLI "Può andare via, ma costa 20 milioni. C'è il problema della lista, ma non mi riferisco alla Fiorentina. Prenderlo oggi è un problema: ha in testa la Juve, ma tra centrocampista e il club non c'è più il feeling. Oggi per prenderlo ci vuole l'amatore, serve questo. Te lo possono anche dare in prestito con obbligo a 15 milioni. Ma c'è una grande domanda: per rimetterlo in moto quanto tempo ci vuole?".

CRISTANTE "Nulla di nuovo. La Roma vorrebbe utilizzarlo come pedina per gli scambio, tipo per Frattesi. Per ora nessuna trattativa con la Fiorentina"

PEDULLÀ: “MEGA OFFERTA DA CHICAGO PER IKONÈ, LA FIORENTINA VALUTA MAN MENO DI 15 MILIONI DI EURO”

https://www.labaroviola.com/pedulla-mega-offerta-da-chicago-per-ikone-la-fiorentina-valuta-man-meno-di-15-milioni-di-euro/284638/