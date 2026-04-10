Ikonè show in Ligue1: Doppietta decisiva, poi esce per infortunio. Paris FC travolge il Monaco 4-1

In Francia, nella Ligue1, una vecchia conoscenza della Fiorentina, si sta facendo notare a suon di buone prestazioni e anche gol. Questa sera, con una super prestazione, Jonathan Ikonè è ritornato a far parlare di lui grazie ad una doppietta importantissima. Sono infatti bastati 21 minuti all’esterno di proprietà viola, per collezionare una doppietta che, assieme alla rete di Ciro Immobile, ha permesso al Paris FC di andare sul 3-0 prima della fine del primo tempo. La partita è terminata 4-0 grazie alla rete finale dell’italiano under21 Koleosho.

Ikonè è al suo quinto gol stagionale. L’ultima rete del 31 gennaio contro un altro avversario di livello come il Marsiglia. Le altre quattro reti stagionali, tre contro il Raon-l’Etape e uno contro i cugini del PSG, arrivano invece dalla Coppa di Francia.