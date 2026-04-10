10 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:14

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ikonè show in Ligue1: Doppietta decisiva, poi esce per infortunio. Paris FC travolge il Monaco 4-1

News

Ikonè show in Ligue1: Doppietta decisiva, poi esce per infortunio. Paris FC travolge il Monaco 4-1

Redazione

10 Aprile · 22:26

Aggiornamento: 10 Aprile 2026 · 22:26

TAG:

IkoneLigue1MonacoParis Fc

Condividi:

di

Ikonè è al suo quinto gol stagionale. L'ultima rete del 31 gennaio contro un altro avversario di livello come il Marsiglia

In Francia, nella Ligue1, una vecchia conoscenza della Fiorentina, si sta facendo notare a suon di buone prestazioni e anche gol. Questa sera, con una super prestazione, Jonathan Ikonè è ritornato a far parlare di lui grazie ad una doppietta importantissima. Sono infatti bastati 21 minuti all’esterno di proprietà viola, per collezionare una doppietta che, assieme alla rete di Ciro Immobile, ha permesso al Paris FC di andare sul 3-0 prima della fine del primo tempo. La partita è terminata 4-0 grazie alla rete finale dell’italiano under21 Koleosho.

Ikonè è al suo quinto gol stagionale. L’ultima rete del 31 gennaio contro un altro avversario di livello come il Marsiglia. Le altre quattro reti stagionali, tre contro il Raon-l’Etape e uno contro i cugini del PSG, arrivano invece dalla Coppa di Francia

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio