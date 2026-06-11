TuttoSport riporta: "Il Burnley chiede 7 milioni per Koleosho, la Fiorentina è alla finestra"

Il giocatore italiano è sul taccuino dei viola per rafforzare le fasce di Grosso

Un profilo intrigante è finito sotto la lente d’ingrandimento della nuova Fiorentina per rimodellare il reparto offensivo. Come evidenziato dall'edizione odierna di Tuttosport, gli occhi della dirigenza viola sono puntati su Luca Koleosho, ala offensiva classe 2004 legata al Burnley da un contratto a lungo termine fino al 2029.

L'esterno italo-americano ha saputo mettersi in mostra nell'ultima stagione grazie all'esperienza in prestito con la maglia del Paris FC, confermando le sue qualità anche a livello internazionale come uno dei punti di forza dell'Italia Under del commissario tecnico Silvio Baldini. Il costo del suo cartellino si attesta sui 7 milioni di euro, un investimento economico che la società giudica assolutamente accessibile a fronte del potenziale e dei ampi margini di crescita del ragazzo.A spingere il nome di Koleosho in cima alla lista dei desideri sono le sue caratteristiche tecniche: uno scatto bruciante, una spiccata propensione all'uno contro uno e quella capacità di saltare l'uomo in grado di garantire imprevedibilità sulle fasce. Doti che si sposerebbero alla perfezione con le idee tattiche del nuovo allenatore Fabio Grosso, intenzionato a ridisegnare le corsie esterne con forze fresche.

La Fiorentina sta analizzando l'operazione nei minimi dettagli, convinta che il diciannovenne non rappresenti soltanto una valida opzione da inserire subito nelle rotazioni, ma una vera e propria risorsa strategica su cui costruire il futuro del club.