Labaro Viola

Notizie Baldini Fiorentina

Baldini: "Non abbiamo mai difeso Palladino ma ha battuto record storici, dovremmo farci qualche domanda"

31 gennaio 2026 15:50

Baldini durissimo: “I tifosi hanno mandato via Italiano, Palladino e Pradè. Fiorentina principale candidata alla retrocessione”

29 novembre 2025 16:13

Baldini: "La Fiorentina ha perso tempo, Pioli doveva essere esonerato prima perchè ora è sempre più difficile"

09 novembre 2025 18:02

Baldini: "Pioli ha fatto danni incredibili, ha reso la Fiorentina la principale candidata per la retrocessione"

04 novembre 2025 13:31

Baldini: "Per Pioli esonero immediato senza tanti pensieri, siamo i candidati massimi alla retrocessione"

02 novembre 2025 18:27

Baldini attacca: "Pioli era da esonerare già dopo il Napoli, la Fiorentina non ha fatto una gara decente"

21 ottobre 2025 13:50

Fiorentina senti dalla Grecia: “Franco Baldini, ex Roma, spinge per portare Pradè al Panathinaikos”

19 ottobre 2025 10:58

Baldini duro: "Pioli non ha capito nulla finora, sta ancora studiando il modulo. Non ho fiducia in Dodo"

14 ottobre 2025 22:10

Criscitiello attacca: "Gravina non capisce niente di calcio, è il peggior Presidente della nostra storia"

07 ottobre 2025 19:11

Comuzzo fuori dall’Under 21. Baldini: "Non ho avuto più notizie su di lui, ho fatto altre scelte"

06 ottobre 2025 22:27

Baldini: “Un big lascerà la Fiorentina. Mandragora pensa di valere qualcosa di più”

02 agosto 2025 22:42

Baldini: "Con un centrocampista forte siamo da Champions, Fazzini ha una voglia matta di giocare per la viola"

15 luglio 2025 18:38

Baldini: "Vorrei che la Fiorentina non andasse in Europa per fare bene in Serie A. Bravissimo Italiano"

15 maggio 2025 23:04

Baldini: "Palladino sta facendo esperienza sulla nostra pelle, ma vedendo chi è libero giusto confermarlo"

10 maggio 2025 19:19

Baldini contro le partite a Pasqua: "Non c'è rispetto per la religione, siamo una società alla deriva"

20 aprile 2025 19:18

Baldini: "Palladino non può essere messo in discussione, ha battuto tutte le più forti"

01 aprile 2025 18:14

Baldini (allenatore di Colpani a Trapani): "Andrea ha l'eleganza di Zidane nel traffico"

09 settembre 2024 14:12

Giovanni Galli è il nuovo direttore tecnico della scuola calcio della Floria, con lui arriva anche Baldini

27 giugno 2022 14:08

Baldini: "Italiano? Finalmente la Fiorentina ha un allenatore. Squadra forte, Vlahovic e Lirola resteranno"

26 luglio 2021 19:14

Baldini: "Ecco i nomi papabili per la panchina della Fiorentina. Pradè lascerà, arriverà Carli"

19 ottobre 2020 17:29

Baldini: "Bisogna dare tempo a Commisso. Spero che presto la Fiorentina possa ambire a grandi risultati"

14 febbraio 2020 13:49

Baldini: "Commisso piace per la passione contagiosa. Più facile allenare la Juve che la viola.."

20 ottobre 2019 00:30

Gaffe Totti, nel suo libro parla male di Baldini, che adesso vuole dimettersi

27 settembre 2018 11:21

Baldini: "Fare calcio a Firenze è difficile, gli errori si pagano troppo. E su Tomovic..."

28 agosto 2017 20:14

Baldini: "Non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena non possono criticare i Della Valle" la Fiesole risponde furiosa

14 luglio 2017 11:32

"Due colpi per la Fiorentina, presi un difensore e un centrocampista, in arrivo nelle prossime ore"

20 agosto 2016 14:37

Deciso il futuro di Sousa: tutto fatto da febbraio. Venerdì nessun incontro

02 maggio 2016 12:41

Archivio

Esplora l'archivio di Baldini

Sett. 5
Sett. 48 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 31 Sett. 29 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 16 Sett. 14
Sett. 37
Sett. 26
Sett. 30
Sett. 43 Sett. 7
Sett. 42
Sett. 39
Sett. 35 Sett. 28
Sett. 33 Sett. 18