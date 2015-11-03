Notizie Baldini Fiorentina

Baldini: "Non abbiamo mai difeso Palladino ma ha battuto record storici, dovremmo farci qualche domanda"
31 gennaio 2026 15:50
Baldini durissimo: “I tifosi hanno mandato via Italiano, Palladino e Pradè. Fiorentina principale candidata alla retrocessione”
29 novembre 2025 16:13
Baldini: "La Fiorentina ha perso tempo, Pioli doveva essere esonerato prima perchè ora è sempre più difficile"
09 novembre 2025 18:02
Baldini: "Pioli ha fatto danni incredibili, ha reso la Fiorentina la principale candidata per la retrocessione"
04 novembre 2025 13:31
Baldini: "Per Pioli esonero immediato senza tanti pensieri, siamo i candidati massimi alla retrocessione"
02 novembre 2025 18:27
Baldini attacca: "Pioli era da esonerare già dopo il Napoli, la Fiorentina non ha fatto una gara decente"
21 ottobre 2025 13:50
Fiorentina senti dalla Grecia: “Franco Baldini, ex Roma, spinge per portare Pradè al Panathinaikos”
19 ottobre 2025 10:58
Baldini duro: "Pioli non ha capito nulla finora, sta ancora studiando il modulo. Non ho fiducia in Dodo"
14 ottobre 2025 22:10
Criscitiello attacca: "Gravina non capisce niente di calcio, è il peggior Presidente della nostra storia"
07 ottobre 2025 19:11
Comuzzo fuori dall’Under 21. Baldini: "Non ho avuto più notizie su di lui, ho fatto altre scelte"
06 ottobre 2025 22:27
Baldini: “Un big lascerà la Fiorentina. Mandragora pensa di valere qualcosa di più”
02 agosto 2025 22:42
Baldini: "Con un centrocampista forte siamo da Champions, Fazzini ha una voglia matta di giocare per la viola"
15 luglio 2025 18:38
Baldini: "Vorrei che la Fiorentina non andasse in Europa per fare bene in Serie A. Bravissimo Italiano"
15 maggio 2025 23:04
Baldini: "Palladino sta facendo esperienza sulla nostra pelle, ma vedendo chi è libero giusto confermarlo"
10 maggio 2025 19:19
Baldini contro le partite a Pasqua: "Non c'è rispetto per la religione, siamo una società alla deriva"
20 aprile 2025 19:18
Baldini: "Palladino non può essere messo in discussione, ha battuto tutte le più forti"
01 aprile 2025 18:14
Baldini (allenatore di Colpani a Trapani): "Andrea ha l'eleganza di Zidane nel traffico"
09 settembre 2024 14:12
Giovanni Galli è il nuovo direttore tecnico della scuola calcio della Floria, con lui arriva anche Baldini
27 giugno 2022 14:08
Baldini: "Italiano? Finalmente la Fiorentina ha un allenatore. Squadra forte, Vlahovic e Lirola resteranno"
26 luglio 2021 19:14
Baldini: "Ecco i nomi papabili per la panchina della Fiorentina. Pradè lascerà, arriverà Carli"
19 ottobre 2020 17:29
Baldini: "Bisogna dare tempo a Commisso. Spero che presto la Fiorentina possa ambire a grandi risultati"
14 febbraio 2020 13:49
Baldini: "Commisso piace per la passione contagiosa. Più facile allenare la Juve che la viola.."
20 ottobre 2019 00:30
Gaffe Totti, nel suo libro parla male di Baldini, che adesso vuole dimettersi
27 settembre 2018 11:21
Baldini: "Fare calcio a Firenze è difficile, gli errori si pagano troppo. E su Tomovic..."
28 agosto 2017 20:14
Baldini: "Non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena non possono criticare i Della Valle" la Fiesole risponde furiosa
14 luglio 2017 11:32
"Due colpi per la Fiorentina, presi un difensore e un centrocampista, in arrivo nelle prossime ore"
20 agosto 2016 14:37
Deciso il futuro di Sousa: tutto fatto da febbraio. Venerdì nessun incontro
02 maggio 2016 12:41
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