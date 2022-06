Giovanni Galli è il nuovo direttore tecnico della scuola calcio della Floria, con lui arriva anche Baldini

L’ex portiere e dirigente della Fiorentina Giovanni Galli si è accasato alla Floria Grassina Belmonte dopo l’addio all’Affrico. Questo il comunicato della società fiorentina:

“La Floria annuncia con grande soddisfazione il raggiungimento dell’accordo sportivo con Giovanni Galli che partirà dal primo luglio 2022. Giovanni che è stato un grande calciatore capace di vincere il Mondiale e la Champions League per due volte è reduce dalle proficue esperienze con l’Olimpia e l’Affrico e prenderà il ruolo di Direttore Tecnico della Scuola Calcio. Insieme a lui, sempre a partire dal mese di luglio, inizierà il proprio lavoro in Viale Malta Gabriele Baldini, dirigente molto apprezzato in tutto l’ambiente del mondo calcistico fiorentino che prenderà il ruolo di Direttore della Scuola Calcio”.

L’ex portiere organizzerà così il memorial dedicata a suo figlio insieme alla Floria, un torneo bellissimo a cui partecipa ogni anno anche la Fiorentina.

