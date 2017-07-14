Baldini: "Non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena non possono criticare i Della Valle" la Fiesole risponde furiosa

I Della Valle sono con gli yacht a Capri. Normale che non vengono a Moena" la curva Fiesole risponde così alle offese sotto la sede Rai

Ha scatenato un grande polverone la frase del giornalista Rai Enzo Baldini che ha detto in una trasmissione televisiva: "I tifosi viola non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena, non possono permettersi di criticare i Della Valle che sono con gli yacht. Normale che non vengano a Moena, sono in vacanza"

A queste frasi del tutto fuoriluogo e vergognose ha risposto questa botta la Curva Fiesole con uno striscione nei pressi della sede Rai di Firenze. Questi lo striscione: