"Due colpi per la Fiorentina, presi un difensore e un centrocampista, in arrivo nelle prossime ore"

Indiscrezioni sempre più insistenti, nuovi due colpi in arrivo per la Fiorentina

Poche ore al grande esordio in campionato a Torino contro la Juventus ma il mercato non si ferma, anzi per la Fiorentina saranno giorni caldissimi perché mancano vari tasselli alla rosa guidata da Paulo Sousa. Pochi minuti fa Il giornalista Rai Enzo Baldini sul suo profilo Twitter ha annunciato l'arrivo di due nuovi innesti, un difensore ed un centrocampista. Arrivi che erano nell'aria e che adesso pare essere sempre più vicini. Vedremo se questi due nuovi acquisti faranno tornare a sorridere i tifosi viola e Paulo Sousa, che di certo non può esultatare per una campagna acquisti di colpi solo di secondo piano. Ecco il tweet del giornalista Enzo Baldini: