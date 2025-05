Baldini: “Palladino sta facendo esperienza sulla nostra pelle, ma vedendo chi è libero giusto confermarlo”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Baldini per parlare del momento della Fiorentina: “Spero di fare 9 punti, ma è dura già a partire da lunedì a Venezia dove vincere sarà molto complicato perché loro hanno grande entusiasmo e subiscono poco anche se hanno un attacco sterile. Inoltre si devono salvare e sono all’ultima spiaggia. Non so come staremo a livello mentale vista la delusione di giovedì che ha lasciato scorie non indifferenti, per questo sono preoccupato e in più i nostri giocatori migliori iniziano ad avere il fiato corto come Kean, Fagioli o lo stesso Gudmundsson che hanno finito la benzina. Per ora si salvano solo De Gea e Gosens che non mollano niente.”

Prosegue: “Purtroppo la nostra panchina non ha dato niente giovedì e nell’ultimo periodo perché Zaniolo è ormai scomparso, Beltran ha fatto dei passi indietro e Richardson non lo vedo minimamente pronto per giocare alla Fiorentina perché è davvero acerbo e mi sembra ancora un primavera che prende il latte. In più Folorunsho è una delusione sia da esterno che a centrocampo.”

Sul futuro: “Dipende dall’Europa perché se la ottieni è un conto, mentre se stai fuori devi rivedere molti dettagli, ci sono tanti giocatori che torneranno e molti sono inutili, quindi andranno piazzati in qualche modo e non sarà facile trovare una sistemazione a tutti.”

Su Palladino: “La Fiorentina crede in Palladino e lo ha dimostrato col rinnovo, hanno capito che vogliono continuare con lui che sta facendo esperienza sulla nostra pelle. Palladino è arrivato senza gavetta, ha avuto tanti problemi sia extra campo che a livello sportivo con rivoluzioni di mercato e molti infortuni. Siamo ancora in corsa nonostante tutto e credo che adesso sarà più maturo, vedendo chi è libero in giro è giusto continuare con lui.”