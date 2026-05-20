La federazione greca snobba l'Italia sperimentale: "Contro l'Under 21 di Baldini non giochiamo"

La federazione greca non vuole giocare contro i giovani di Baldini e vorrebbero gli azzurri titolari

Il nuovo ciclo della Nazionale azzurra parte subito in salita, ma questa volta il campo non c'entra. A far discutere è il clamoroso braccio di ferro diplomatico tra la FIGC e la Federazione greca (EPO) per l'amichevole del prossimo 7 giugno.

Il ct a interim Silvio Baldini, subentrato per traghettare l'Italia dopo il fallimento mondiale, vorrebbe promuovere in blocco i "suoi" ragazzi dell'Under 21, lasciando a riposo i senatori ormai scarichi. Una mossa che ad Atene hanno interpretato quasi come una mancanza di rispetto. Come rivelato da Sport24, la Grecia esige un test vero contro i big azzurri per preparare la Nations League e non ha intenzione di fare da sparring partner alle giovani promesse italiane. La FIGC rivendica la totale autonomia del proprio allenatore, ma con un calendario internazionale saturo e pochissime alternative dell'ultimo minuto, il rischio del clamoroso annullamento del match è quanto mai reale.