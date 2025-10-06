Comuzzo fuori dall’Under 21. Baldini: "Non ho avuto più notizie su di lui, ho fatto altre scelte"

Il difensore escluso dai convocati per le sue condizioni fisiche non comunicate al CT che ha preferito puntare su altri profili

Dopo la conferenza stampa odierna, il commissario tecnico della Nazionale italiana Under 21 Silvio Baldini è intervenuto anche ai microfoni della RAI. Queste le sue parole:

"Bisogna essere più intensi e incisivi, fare giocate con una convinzione che fa parte del nostro gioco. Le partite dipendono da noi, il vero pericolo siamo noi stessi: dobbiamo affrontare ogni squadra con lo spirito di sapere che rappresentiamo la nazione"

Perché la scelta di convocare Della Valle e non Comuzzo?

"L’ultima volta che avevo convocato Comuzzo, è venuto e non stava bene. Non ho avuto più notizie di come sta o come non sta, e ho dovuto fare altre scelte"

Lo riporta tuttomercatoweb.com