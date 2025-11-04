Baldini: “Pioli ha fatto danni incredibili, ha reso la Fiorentina la principale candidata per la retrocessione”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista RAI Enzo Baldini per parlare della Fiorentina: “Siamo in caduta libera e siamo la principale candidata a retrocedere perché nel calcio ci vuole un Presidente, un direttore e un allenatore e noi non abbiamo nulla. Siamo una barca senza remi e stiamo andando alla deriva, spero che chi arrivi riesca a mettere la situazione in salvo.”

Prosegue: “Firenze ha perdonato tanto a Pioli e lui ha fatto dei danni incredibili lasciandoci in questa situazione. Hanno osannato l’uomo Pioli quando invece non ha mostrato grandi qualità umane, è stato troppo difeso dal contesto al contrario di Italiano o Palladino che sono stati massacrati ma avevano portato grandi risultati come le finali o i 65 punti dello scorso anno, invece lui ha avuto troppe scusanti e doveva essere esonerato molto prima.”