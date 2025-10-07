Criscitiello attacca: “Gravina non capisce niente di calcio, è il peggior Presidente della nostra storia”

Al podcast Aura Sport il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha attaccato Gabriele Gravina: “Gravina di calcio non capisce niente perché ha preso Baldini che è un grande allenatore per fare il selezionatore ed è una roba diversa poi bisogna dire che è il peggior presidente che abbiamo avuto ed ha finito il suo tempo perché l’Italia non va ancora ai Mondiali. Se andiamo agli spareggi, è testa o croce e abbiamo già visto che è un bel problema perché abbiamo fallito già due volte con presunzione.”

Prosegue: “Almeno Tavecchio e Ventura se ne sono andati da soli con decenza, questi sono sempre qui a far danni con Mancini che ha preso i soldi e ha tradito la Nazionale per andare in Arabia e lo stesso Gravina che continua a far danni chiamando uno come Spalletti che non è un CT come Baldini. Gravina doveva già andare via quando siamo usciti con la Macedonia e ha fallito tutti gli obiettivi portando un danno enorme a tutti e sbagliando qualsiasi scelta politica e comunicativa.”

Su Gattuso: “S’è preso una brutta gatta da pelare ma credo sia l’uomo giusto per questo ruolo più lui che Spalletti che non era adatto ed ha sbagliato lui in primis ad accettare, mentre ora Gattuso farà un bel lavoro anche se sarà dura portare l’Italia alla qualificazione.”