Baldini: “Non abbiamo mai difeso Palladino ma ha battuto record storici, dovremmo farci qualche domanda”

Enzo Baldini è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: “I punti per la Fiorentina oggi pesano ancora di più, anche a costo di prendere qualche ammonizione in più. Questa è una partita che non devi assolutamente perdere”.

Baldini ha poi difeso con forza l’operato di Palladino: “Non abbiamo fatto nulla per difenderlo. Ha battuto record che duravano da 60 anni, ha vinto otto partite di fila, ha convinto contro tutte le big. Eppure abbiamo messo in difficoltà la società: prima contro Palladino, poi contro Pradè e ora contro Ferrari. Palladino lo stimo anche come uomo: non sono in molti a lasciare 1,6 milioni sul tavolo senza avere un contratto in mano. Per me resta un ottimo allenatore”.

Aggiunge: “Abbiamo chiuso a 65 punti e fino a due giornate dalla fine potevamo andare in Champions. Nei momenti decisivi abbiamo perso giocatori importanti come Cataldi e Kean. Qualche domanda dovremmo farcela anche noi”.

Su Vanoli: “Mi aspetto qualcosa in più, soprattutto nella lucidità dei cambi. Raramente le sue scelte hanno cambiato il corso delle partite”.

Sulla gara col Napoli: “Credo che con 35 punti ci si possa salvare. La Fiorentina deve vincere le partite che deve vincere. Sono abbastanza ottimista dopo l’arrivo di Paratici. Con un Napoli al completo sarebbe proibitiva, ma il calcio sa sorprendere. E a Napoli abbiamo una tradizione positiva”.