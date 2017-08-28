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Baldini: "Fare calcio a Firenze è difficile, gli errori si pagano troppo. E su Tomovic..."

Tomovic non è la causa delle sconfitte e Laurini ha già fatto bene in passato. Se fossi un dirigente investirei sui giocatori offensivi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2017 20:14
Baldini: "Fare calcio a Firenze è difficile, gli errori si pagano troppo. E su Tomovic..." -
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Silvio Baldini, attuale allenatore della Carrarese, ha rilasciato un intervista nel corso della trasmissione Calcio d'Angolo: "La Fiorentina? Per sapere i problemi che ci sono bisognerebbe essere all'interno. Può essere che ci siano certe assenze che compromettono i meccanismi della squadra. So solo che fare calcio a Firenze è difficile, perché appena si fa un errore si paga. Anche troppo".

Prosegue su Tomovic: "Tomovic, per esempio, avesse anche fatto più errori, non è la causa della sconfitta di ieri ma è tutta la squadra che non è stata abbastanza".

E su Laurini: "Laurini? Ha fatto bene in passato, ma se fossi nei dirigenti non investirei sui difensori perché la differenza la fanno i giocatori dell'attacco, gli altri li puoi solo allenare".

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