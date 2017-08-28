Baldini: "Fare calcio a Firenze è difficile, gli errori si pagano troppo. E su Tomovic..."

Tomovic non è la causa delle sconfitte e Laurini ha già fatto bene in passato. Se fossi un dirigente investirei sui giocatori offensivi

Silvio Baldini, attuale allenatore della Carrarese, ha rilasciato un intervista nel corso della trasmissione Calcio d'Angolo: "La Fiorentina? Per sapere i problemi che ci sono bisognerebbe essere all'interno. Può essere che ci siano certe assenze che compromettono i meccanismi della squadra. So solo che fare calcio a Firenze è difficile, perché appena si fa un errore si paga. Anche troppo".

Prosegue su Tomovic: "Tomovic, per esempio, avesse anche fatto più errori, non è la causa della sconfitta di ieri ma è tutta la squadra che non è stata abbastanza".

E su Laurini: "Laurini? Ha fatto bene in passato, ma se fossi nei dirigenti non investirei sui difensori perché la differenza la fanno i giocatori dell'attacco, gli altri li puoi solo allenare".