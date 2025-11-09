Baldini: “La Fiorentina ha perso tempo, Pioli doveva essere esonerato prima perchè ora è sempre più difficile”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista RAI Enzo Baldini per commentare il pareggio odierno della Fiorentina: “Oggi si è visto meno palleggio e più verticalizzazioni ma il problema è che la Fiorentina non ha vinto e questo è grave perchè in 11 giornate non l’ha mai fatto. Le dirette concorrenti hanno fatto punti quindi si sono distanziate, noi restimo ultimi ma sono più ottimista perchè la mano dell’allenatore si vede ed è cambiato anche l’atteggiamento dei giocatori.”

Prosegue: “La Fiorentina ha perso tempo perchè l’allenatore doveva essere cambiato prima, in più la dietro si balla da far paura e non siamo in grado di gestire il vantaggio perchè ti hanno fatto subito gol e non va bene.”

Su Vanoli: “Lui è diverso da Pioli, al Torino aveva iniziato molto bene poi ha perso Zapata che era il centravanti e il valore aggiunto ma Vanoli è interessante, mi aspetto molto e già ora si vede una squadra più propositiva.”