9 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:22

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Baldini: “La Fiorentina ha perso tempo, Pioli doveva essere esonerato prima perchè ora è sempre più difficile”

Radio

Baldini: “La Fiorentina ha perso tempo, Pioli doveva essere esonerato prima perchè ora è sempre più difficile”

Mirko Carmignani

9 Novembre · 18:02

Aggiornamento: 9 Novembre 2025 · 18:02

TAG:

baldiniFiorentinaGenoaPioliVanoli

Condividi:

di

Il giornalista RAI è intervenuto per commentare il pareggio della Fiorentina con il Genoa di De Rossi oggi pomeriggio

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista RAI Enzo Baldini per commentare il pareggio odierno della Fiorentina: “Oggi si è visto meno palleggio e più verticalizzazioni ma il problema è che la Fiorentina non ha vinto e questo è grave perchè in 11 giornate non l’ha mai fatto. Le dirette concorrenti hanno fatto punti quindi si sono distanziate, noi restimo ultimi ma sono più ottimista perchè la mano dell’allenatore si vede ed è cambiato anche l’atteggiamento dei giocatori.”

Prosegue: “La Fiorentina ha perso tempo perchè l’allenatore doveva essere cambiato prima, in più la dietro si balla da far paura e non siamo in grado di gestire il vantaggio perchè ti hanno fatto subito gol e non va bene.”

Su Vanoli: “Lui è diverso da Pioli, al Torino aveva iniziato molto bene poi ha perso Zapata che era il centravanti e il valore aggiunto ma Vanoli è interessante, mi aspetto molto e già ora si vede una squadra più propositiva.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio