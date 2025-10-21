21 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:51

Baldini attacca: “Pioli era da esonerare già dopo il Napoli, la Fiorentina non ha fatto una gara decente”

Baldini attacca: “Pioli era da esonerare già dopo il Napoli, la Fiorentina non ha fatto una gara decente”

Mirko Carmignani

21 Ottobre · 13:50

Aggiornamento: 21 Ottobre 2025 · 13:50

Il noto giornalista ha espresso con forza il suo parere contro la permanenza di Pioli alla guida della Fiorentina

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista RAI Enzo Baldini per parlare del brutto momento della Fiorentina ora ultima in classifica: “Si criticava tanto Palladino, ma lui vinceva e ha fatto dei record nonostante il gioco non fosse spettacolare, mentre ora c’è Pioli che avrei già mandato via da tempo addirittura dopo il Napoli perché già da lì si vedeva che la Fiorentina non avrebbe giocato a calcio ed infatti non abbiamo mai visto una gara accettabile.”

Su Pradé: “Va negli spogliatoi e racconta delle partite diverse perché noi abbiamo perso immeritatamente a causa dell’arbitro, ma a Pisa ci hanno aiutato visto che si doveva perdere. Il VAR non dà un rigore a loro netto e poi gli annulla un gol buono, quindi non è il caso di criticare l’arbitro, pensiamo a noi che non ci siamo proprio.”

Sul cambio allenatore: “Al posto di Pioli prenderei un allenatore esperto che conosce il nostro calcio e lo affiancherei con un uomo che conosce la materia come Galli o Prandelli, andrei su Vanoli che aveva fatto bene a Torino e lo vedo giusto per noi.”

Su Commisso: “Per me è inconcepibile che Pioli non lo abbia mai conosciuto di persona, è qua da luglio e non gli ha mai stretto la mano. Mi sembra una situazione che non ha proprio senso perché il Presidente non c’è mai.”

