"Dodò non fa la differenza, in una grande squadra può andare a fare la riserva perché non è speciale"

Il giornalista ha parlato di Dodo in uscita da Firenze nel mercato

A Radio Bruno il giornalista Enzo Baldini ha parlato di vari temi come De Gea: "Non mi pare voglia andare via, è un professionista, ma se arrivano un po' di soldi ci si può pensare perché c'è un bel giro di portieri e potremmo risparmiare un ingaggio pesante."

Su Paratici: "Ho fiducia in lui e farà un bel mercato perché va anche su nomi poco noti. Lo vedo diverso da Pradè ma ci vorrà pazienza perché abbiamo tanti esuberi da piazzare prima."

Su Grosso: "Allenatore pimpante e forte, mi dà ottime sensazioni e lo vedo con idee chiare su come strutturare la squadra. Se chiede Thorstvedt c'è da fidarsi, ma vuol dire che partirà qualcuno nel mezzo."

Su Dodo: "Bravo giocatore, ma niente di speciale, non fa la differenza. Per ora tante chiacchiere ma nessuno lo ha preso. Lo venderei tanto non rinnova."