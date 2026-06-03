Baldini buona la prima: l'Italia vince in Lussemburgo, protagonisti anche Ndour, Comuzzo e Fortini

Successo per 1-0 grazie al gol di Pio Esposito nella prima uscita degli azzurrini: tra le note positive anche il contributo dei tre talenti della Fiorentina

L'Italia del calcio ha provato a trovare un senso a questa amichevole quasi estiva, mentre altre 48 selezioni stanno per imbarcarsi per il Nord America. Scegliere di lanciare una squadra di Under 21 è stata la più saggia possibile, per mettere alla prova un gruppo di giocatori motivati e per capire se c'è futuro nelle nuove generazioni.

La vittoria in Lussemburgo per 0-1 arriva però grazie a un "vecchio", non anagraficamente perché Pio Esposito è un classe 2005. Ma per militanza ormai lo si può considerare tale. Ed è chiaro che l'Italia deve ripartire anche da lui. Il suo gol al 49' è di fatto uno scenario destinato a ripetersi in futuro, con Pisilli nei panni dell'assist-man. Il giocatore dell'Inter e della Roma sono fra i pochi che possono vantare un certo minutaggio in questa Serie A. E non è un caso che fra i migliori della serata ci sia stato anche il milanista Bartesaghi.

Baldini ha lanciato un 4-3-3 che contro il modesto Lussemburgo ha fatto una buona figura, mostrando anche buone cose. Curiosamente l'ultima volta che le squadre si erano sfidate era a giugno, prima di un Mondiale. In quell'occasione fu quello del 2014, terminato 1-1 a Perugia. E lì ci giocò la squadra titolare. Un segnale sinistro di quello che sarebbe capitato d alì a poco in Brasile. Se può consolarci questa sera è andata decisamente meglio e magari può essere di buon auspicio.

Lo riporta tuttomercatoweb.com