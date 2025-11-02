2 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:02

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Baldini: “Per Pioli esonero immediato senza tanti pensieri, siamo i candidati massimi alla retrocessione”

Radio

Baldini: “Per Pioli esonero immediato senza tanti pensieri, siamo i candidati massimi alla retrocessione”

Mirko Carmignani

2 Novembre · 18:27

Aggiornamento: 2 Novembre 2025 · 18:28

TAG:

#FiorentinabaldiniLeccePioli

Condividi:

di

Il giornalista è intervenuto per commentare l'orribile momento della Fiorentina che ha perso pure oggi con il Lecce

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Baldini per parlare della Fiorentina che ha perso oggi con il Lecce: “Pioli si deve dimettere, ha perso una partita che vale una stagione e questa squadra è la candidata numero uno a retrocedere. Pioli non doveva nemmeno andare in campo per protestare per il rigore, doveva restare in panchina e sono preoccupato perché non so cosa si stia aspettando per cacciarlo. Vogliamo seriamente aspettare il Genoa?, ma quanto tempo deve avere ancora, è il caso di mandarlo via nell’immediato perché la Fiorentina ha fatto una gara penosa.”

Prosegue: “Io ce l’ho anche con la curva che ha fischiato Italiano e pure Palladino che ti ha portato 65 punti, 8 vittorie di fila e la squadra in Europa con i giocatori che lo seguivano anche se senza fare un calcio spumeggiante. Pioli doveva cambiare modulo all’intervallo togliendo un difensore, ma invece ha cambiato il centrocampo senza modificare l’assetto.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio