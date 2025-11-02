Baldini: “Per Pioli esonero immediato senza tanti pensieri, siamo i candidati massimi alla retrocessione”

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Baldini per parlare della Fiorentina che ha perso oggi con il Lecce: “Pioli si deve dimettere, ha perso una partita che vale una stagione e questa squadra è la candidata numero uno a retrocedere. Pioli non doveva nemmeno andare in campo per protestare per il rigore, doveva restare in panchina e sono preoccupato perché non so cosa si stia aspettando per cacciarlo. Vogliamo seriamente aspettare il Genoa?, ma quanto tempo deve avere ancora, è il caso di mandarlo via nell’immediato perché la Fiorentina ha fatto una gara penosa.”

Prosegue: “Io ce l’ho anche con la curva che ha fischiato Italiano e pure Palladino che ti ha portato 65 punti, 8 vittorie di fila e la squadra in Europa con i giocatori che lo seguivano anche se senza fare un calcio spumeggiante. Pioli doveva cambiare modulo all’intervallo togliendo un difensore, ma invece ha cambiato il centrocampo senza modificare l’assetto.”