Baldini: “Un big lascerà la Fiorentina. Mandragora pensa di valere qualcosa di più”

Enzo Baldini ha così parlato nel corso del Pentasport di Radio Bruno: “Le partite in Inghilterra saranno gare vere. Non conterà il risultato, però mi interessa vedere la fisionomia della squadra di Pioli. Mi attendo molto da Gudmundsson, perché ho timore che non stia bene fisicamente. Sono curioso di capire se Sabiri potrà rivalutarsi come un nuovo calciatore viola. In più voglio osservare Kospo e Ndour.

Credo che qualche pezzo grosso della Fiorentina lascerà la squadra prima della fine del mercato. Nella possibile lista ci metto Comuzzo, ma non mi meraviglierei di Dodò e Mandragora. L’atteggiamento dell’ex Torino mi ha sorpreso, visto che per due anni e mezzo non ci ha fatto vedere niente di buono. Commisso era disposto ad offrirgli un contratto importante con un robusto aumento, ma evidentemente Mandragora pensa di valere qualcosa di più. Non vorrei facesse la fine di Castrovilli”.