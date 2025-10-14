Baldini duro: “Pioli non ha capito nulla finora, sta ancora studiando il modulo. Non ho fiducia in Dodo”

Enzo Baldini, noto giornalista sportivo, ha commentato su Radio Bruno il lavoro di Pioli nella sua seconda avventura sulla panchina della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Pioli non ha capito nulla finora, inoltre credo sia ancora a studiare come schierare il centrocampo. Spero che Fagioli torni a giocare nel suo ruolo, anche perchè il Milan ha un centrocampo tra i migliori in Italia.”

Sui giocatori: “Mi aspetto qualcosa da Gudmundsson e Gosens. Non ho fiducia in Dodo. Serve una risposta da parte di Fagioli, mentre Piccoli domenica ha una grande occasione.”