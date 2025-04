Baldini: “Palladino non può essere messo in discussione, ha battuto tutte le più forti”

A Radio Bruno il giornalista Enzo Baldini ha parlato della prossima sfida dei viola a Milano contro i rossoneri di Conceiçao: “Il Milan che troveremo sabato sera sarà una squadra peggiore di quella dell’andata dove poteva avere una logica, mentre ora mi pare una grande polveriera in cui i giocatori fanno di testa loro e non hanno una guida da seguire. Inoltre Fonseca era meglio di quello di ora, l’allenatore è peggiorato mentre la Fiorentina si è rinforzata ed è cresciuto a livello qualitativo e di gruppo.”

Su Palladino: “Secondo me Palladino resterà a prescindere dalla fine del campionato e non credo che il piazzamento finale influirà nella decisione riguardo alla sua permanenza. Io ho sempre creduto in lui anche nei momenti duri, ora devo dire che è pronto per questa panchina dopo aver fatto l’esperienza che gli serviva e non lo puoi mettere in discussione perché erano anni che non battevi quasi tutte le forti e ti ritrovi, finalmente, a lottare per la Champions fino alla fine.”